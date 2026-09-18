Принявшие роды великолукские полицейские встретили маму и малыша из перинатального центра

18:19, 18 сентября 2026, ПАИ

Сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский» вместе с отцом встретили из перинатального центра мать и новорождённого, которому помогли появиться на свет по дороге в роддом. Полицейские поздравили маленького Елисея и его родителей, пожелали им здоровья и добра. Об этом сообщается в канале официального представителя МВД РФ Ирины Волк в мессенджере MAX.

«Настал счастливый момент выписки из перинатального центра мамы и малыша. И конечно же, вместе с отцом их встречали сотрудники Госавтоинспекции МО МВД России «Великолукский», – отметила Ирина Волк.

Ранее сообщалось, что в Псковской области инспекторы ДПС помогли женщине родить ребёнка по дороге в роддом. Во время несения службы возле деревни Полибино экипаж ДПС остановил автомобиль. Женщина-водитель сообщила полицейским, что везёт беременную знакомую, у которой начались схватки, и переживала, что они не успеют добраться до роддома вовремя.

Инспекторы сообщили о ситуации в дежурную часть, пересадили роженицу в служебный автомобиль и со включёнными проблесковыми маячками и звуковым сигналом направились в Великие Луки. Одновременно навстречу им выехала бригада скорой помощи.

Однако возле деревни Купуй Великолукского района роды перешли в активную фазу. Полицейские остановились у обочины рядом с остановкой общественного транспорта и приступили к оказанию помощи женщине. Инспекторы использовали аптечку, перевязочные материалы и другие необходимые средства. Помощь полицейским оказала местная жительница, ставшая свидетельницей происходящего.

В результате на свет появился мальчик. После родов сотрудники Госавтоинспекции продолжили движение в сторону Великих Лук и в городе передали женщину и новорождённого прибывшим медикам.