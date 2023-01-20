Всемирный день любителей сыра отмечается сегодня

07:27, 20 января 2023, ПАИ

20 января отмечается Всемирный день любителей сыра, сообщает calend.ru.

История этого продукта уходит своими корнями в дописьменную древность. Некоторые исследователи упоминают 8000 лет до н. э. в качестве исходной точки развития сыроварения. На эти цифры указывают отдельные археологические находки и их химический анализ. Что касается родины сыра, тот тут однозначного ответа не существует, так что этот молочный продукт в разных вариантах присутствовал в культуре многих народов, место проживания которых могло быть расположено на значительном удалении друг от друга. Точнее сказать, народы эти проживали в разных частях света.

Достаточно бурное развитие сыроварение начало переживать в период Средневековья. А вот с местом происхождения отдельных видов сыра, дошедших благополучно до наших дней, разобраться уже проще. Ведь недаром целый ряд стран имеет собственную культуру сыроварения, которую относит к числу национального достояния и справедливо называет предметом национальной гордости.

В ряде стран есть даже легенды о происхождении того или иного сорта сыра. Широко известной стала легенда о появлении сыра с плесенью, гласящая, что некогда пастух, забыв в пещере сыр и вернувшись спустя какое-то время туда, обнаружил его покрытым плесенью. Попробовав кусочек (то ли из-за голода, то ли из-за крайнего любопытства), пастух обнаружил вкус сыра очень необычным и весьма интересным.

Нередко название того или иного сорта сыра указывает на географический район его происхождения. В ряде стран существуют строгие стандарты качества для определённых сортов сыра. Длительная и богатая история сыроварения продолжает развиваться и в наши дни, приумножая старинные рецепты, многие из которых хранятся в строжайшей тайне.

Сыры различают по форме, внешнему виду, вкусу, жирности, твёрдости, составу. Процесс изготовления сыра трудоёмкий и сложный, требующий строгого соблюдения технологии производства, в ходе которого учитываются как качество и происхождение молока (коровье, козье, буйволиц, кобылиц, овечье), так и используемых ферментов, добавок (сычужные ферменты, рассолы, съедобные виды плесени, бактерий, микроорганизмы и даже сырные клещи и личинки). Созревание сыра также требует специальных условий, которые включают в себя определённые степени освещения, влажности, температуру и т. д.

Многообразие видов и сортов сыра способно удовлетворить самые разнообразные гастрономические предпочтения, включая изысканные. По разным оценкам, существует от 800 до 2000 сортов сыра. Среди наиболее известных сортов сыра, признанных во всём мире, – Пармезан, Горгондзола, Эмменталь, Дор Блю, Рокфор, Чеддер, Камамбер, Бри, Фета, Моцарелла, Стилтон и др.

В России, где существовала домашняя технология приготовления сыров, при Петре I впервые познакомились с технологией производства европейских сыров. В качестве опыта были приглашены голландские сыровары, и голландский сыр стал прообразом появившихся позднее сортов российского сыра.