Губернатор обсудил с областными депутатами расширенный пакет мер поддержки педагогов и медиков

00:42, 20 января 2023, ПАИ

Новый пакет мер дополнительной поддержки педагогов и медицинских работников губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 19 января, обсудил на встрече с депутатами Псковского областного Собрания. В мероприятии приняли участие руководство Собрания и депутаты, работающие на штатной основе. Встреча прошла по итогам договорённостей, которые были достигнуты в конце декабря на встрече с парламентскими фракциями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Тема кадрового обеспечения нашего региона сложная, серьёзная, многогранная. Нам с вами придётся этим вопросом заниматься не один год. Он касается всей социальной сферы, но образование и здравоохранение находятся в сфере особого внимания. Многое сейчас делается, но абсолютно точно этого недостаточно», — заметил Михаил Ведерников.

Затем глава региона анонсировал новую концепцию, направленную на более глубокую поддержку специалистов сфер образования и здравоохранения, признание особого статуса тех, кто ведёт наставническую деятельность, а также на привлечение кадров в Псковскую область. Комплексный документ по его поручению сформирован правительством области.

Особый акцент губернатор сделал на планах утвердить областные доплаты в размере 500 тыс. рублей победителям конкурса «Земский учитель» по аналогии с региональной поддержкой «земских докторов», которая уже положительно зарекомендовала себя в регионе.

В новый пакет мер поддержки в сфере образования также предлагается включить материальное стимулирование педагогов-наставников, меры обеспечения жильём, предоставление стипендий лучшим студентам-целевикам высших и средних образовательных учреждений, оздоровление педагогов и воспитателей в санаториях области и целый ряд других мероприятий. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены ежегодная выплата в течение первых трёх лет работы, организация стажировок. Для медицинских работников в числе прочего планируется расширить действие меры компенсации найма жилья, продолжить региональную доплату «земским» докторам и фельдшерам, открыть профильные классы и дополнительные студенческие группы.

«Рассчитываю, что эти меры поддержки будут точечными, адресными, действенными. Для каждой категории мы продумали отдельные мероприятия — от школьников и студентов до состоявшихся специалистов», — заметил Михаил Ведерников. На реализацию комплекса дополнительных мер поддержки педагогов планируется направить 58 млн рублей, медработников — ещё около 55 млн рублей.

Председатель ПОСД Александр Котов со своей стороны подтвердил, что вопрос кадрового обеспечения сфер образования и здравоохранения действительно один из самых актуальных. «Собрание озабочено проблемой кадрового дефицита, готово его решать и использовать все существующие возможности. Понимаю, существенный результат мы почувствуем не сразу, а, по моим оценкам, лет через пять», — заметил спикер. Со своей стороны Александр Котов предложил, используя законодательные инструменты, обратиться за поддержкой на федеральный уровень в части выравнивания заработной платы педагогов и медиков по сравнению с соседними регионами. «Это обязательно нужно делать», — согласился Михаил Ведерников.

Участники встречи в открытом диалоге обсудили представленные инициативы стимулирования педагогов и медиков, задали уточняющие вопросы, высказали свои предложения и замечания к отдельным направлениям работы. Депутаты в целом поддержали представленную концепцию, обсуждение которой после доработки планируется вынести на сессию.

Напомним, новый пакет мер поддержки педагогов Михаил Ведерников до этого обсудил и с руководством областного профсоюза работников образования, где были проработаны предложения, поступившие от профсоюзного движения. Часть предложений также нашла своё отражение в итоговом документе.