Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Соцсфера

Губернатор обсудил с областными депутатами расширенный пакет мер поддержки педагогов и медиков

Новый пакет мер дополнительной поддержки медиков и педагогов обсудили в правительстве Псковской области. Фото пресс-службы правительства Псковской области

Новый пакет мер дополнительной поддержки педагогов и медицинских работников губернатор Псковской области Михаил Ведерников в четверг, 19 января, обсудил на встрече с депутатами Псковского областного Собрания. В мероприятии приняли участие руководство Собрания и депутаты, работающие на штатной основе. Встреча прошла по итогам договорённостей, которые были достигнуты в конце декабря на встрече с парламентскими фракциями. Об этом сообщили в пресс-службе правительства Псковской области.

«Тема кадрового обеспечения нашего региона сложная, серьёзная, многогранная. Нам с вами придётся этим вопросом заниматься не один год. Он касается всей социальной сферы, но образование и здравоохранение находятся в сфере особого внимания. Многое сейчас делается, но абсолютно точно этого недостаточно», — заметил Михаил Ведерников.

Затем глава региона анонсировал новую концепцию, направленную на более глубокую поддержку специалистов сфер образования и здравоохранения, признание особого статуса тех, кто ведёт наставническую деятельность, а также на привлечение кадров в Псковскую область. Комплексный документ по его поручению сформирован правительством области.

Особый акцент губернатор сделал на планах утвердить областные доплаты в размере 500 тыс. рублей победителям конкурса «Земский учитель» по аналогии с региональной поддержкой «земских докторов», которая уже положительно зарекомендовала себя в регионе.

В новый пакет мер поддержки в сфере образования также предлагается включить материальное стимулирование педагогов-наставников, меры обеспечения жильём, предоставление стипендий лучшим студентам-целевикам высших и средних образовательных учреждений, оздоровление педагогов и воспитателей в санаториях области и целый ряд других мероприятий. Кроме того, для молодых педагогов предусмотрены ежегодная выплата в течение первых трёх лет работы, организация стажировок. Для медицинских работников в числе прочего планируется расширить действие меры компенсации найма жилья, продолжить региональную доплату «земским» докторам и фельдшерам, открыть профильные классы и дополнительные студенческие группы.

«Рассчитываю, что эти меры поддержки будут точечными, адресными, действенными. Для каждой категории мы продумали отдельные мероприятия — от школьников и студентов до состоявшихся специалистов», — заметил Михаил Ведерников. На реализацию комплекса дополнительных мер поддержки педагогов планируется направить 58 млн рублей, медработников — ещё около 55 млн рублей.

Председатель ПОСД Александр Котов со своей стороны подтвердил, что вопрос кадрового обеспечения сфер образования и здравоохранения действительно один из самых актуальных. «Собрание озабочено проблемой кадрового дефицита, готово его решать и использовать все существующие возможности. Понимаю, существенный результат мы почувствуем не сразу, а, по моим оценкам, лет через пять», — заметил спикер. Со своей стороны Александр Котов предложил, используя законодательные инструменты, обратиться за поддержкой на федеральный уровень в части выравнивания заработной платы педагогов и медиков по сравнению с соседними регионами. «Это обязательно нужно делать», — согласился Михаил Ведерников.

Участники встречи в открытом диалоге обсудили представленные инициативы стимулирования педагогов и медиков, задали уточняющие вопросы, высказали свои предложения и замечания к отдельным направлениям работы. Депутаты в целом поддержали представленную концепцию, обсуждение которой после доработки планируется вынести на сессию.

Напомним, новый пакет мер поддержки педагогов Михаил Ведерников до этого обсудил и с руководством областного профсоюза работников образования, где были проработаны предложения, поступившие от профсоюзного движения. Часть предложений также нашла своё отражение в итоговом документе.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 января 2023

Губернатор обсудил с областными депутатами расширенный пакет мер поддержки педагогов и медиков
19 января 2023

На строительстве школы на улице Киселёва в Пскове трудятся около 70 человек
16 января 2023

Как перерассчитывают пенсии работающим пенсионерам
15 января 2023

Многодетная семья великолучан получила микроавтобус
15 января 2023

Великолучан призывают принять участие во флешмобе
15 января 2023

В Острове прошла встреча малолетних узников войны

15 января 2023

Великолучанка победила в конкурсе «Миссис Бизнес Псков, Псковская область – 2022»
15 января 2023

Более 8 млн рублей потратили на капитальный ремонт Дновской детской школы искусств

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...