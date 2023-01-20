В Пскове женщины стали чаще жаловаться на харассмент со стороны коллег

08:32, 20 января 2023, ПАИ

После ковида женщины стали чаще сталкиваться с харассментом на работе со стороны сослуживцев, сообщает сервис SuperJob.

Псковичей, которые сталкивались с сексуальными домогательствами со стороны начальства, — 5%, со стороны коллег — 10%. Женщин, пострадавших от харассмента со стороны руководства, — 11%, со стороны сослуживцев — 12%. С сексуальной агрессией со стороны менеджмента и коллег среди мужчин сталкивались 4 и 5% соответственно.

2,5 года назад, в разгар пандемии и повсеместного распространения удаленки, харассмента в трудовых коллективах в целом по стране было меньше.