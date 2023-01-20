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Общество

37% псковичей считают, что выходных и праздников должно быть больше

52% респондентов из Псковской области считают, что сейчас официальных выходных и праздничных дней вполне достаточно (по России так ответили 54%). Еще 37% опрошенных уверены, что выходных дней и праздников сейчас мало и должно быть больше (по России – 34%), сообщает hh.ru.

Обратного мнения в регионе придерживаются 8% – они считают, что праздников и выходных и так слишком много и должно быть меньше (по России – 4%). Остальные 3% трудящихся жителей региона говорят, что им все равно, так как они работают по сменному графику (по России таких – 8%).

Чаще всего за увеличение количества праздничных и выходных дней выступают представители профессиональных сфер «Наука, образование» (45%), «Юристы» (43%), «Закупки» (41%) и «Маркетинг, реклама, PR» (41%). За сокращение числа официальных выходных наиболее активно выступают в сферах «Рабочий персонал» (9%), «ИТ, интернет» (7%) и «Производство, сельское хозяйство» (6%).

При этом чаще других трудятся по сменному графику и потому не обращают внимания на количество выходных работники из сферы ретейла и из области производства, а также транспортники и представители сферы науки и образования (как правило, репетиторы и работники онлайн-сферы образования). Любопытно, что мужчины в два раза чаще женщин считают, что выходных дней должно быть меньше. Кроме того, чем старше соискатель, тем выше вероятность, что он будет выступать за сокращение количества выходных дней: если среди респондентов 18-24 лет такой точки зрения придерживается лишь 1%, то среди респондентов старше 55 лет – уже 10%.

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