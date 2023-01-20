Движение транспорта ограничат на улице Германа в Пскове 23 января

09:40, 20 января 2023, ПАИ

В Пскове закроют движение автотранспорта по улице Германа 23 января с 9:00 до 17:00. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации города.

Движение транспорта будет ограничено от улицы Островской до Германа, 20. Это связано с производством аварийных земляных работ на инженерных сетях хозяйственно-бытовой канализации.

«Администрация города Пскова приносит извинения за доставленные неудобства и просит учесть эту информацию при планировании поездок. При движении просьба внимательно следить за требованиями установленных дорожных знаков», — говорится в сообщении.