Лётчики России и Белоруссии отработали прикрытие важных объектов

09:57, 20 января 2023, ПАИ

Прикрытие авиацией важных государственных и военных объектов в Белоруссии отрабатывается во время белорусско-российского летно-тактического учения, сообщило министерство обороны республики.

«В рамках участия в совместном летно-тактическом учении вооруженных сил Беларуси и России с аэродрома Барановичи экипажи авиации осуществляют истребительное авиационное прикрытие важных государственных и военных объектов», - говорится в сообщении пресс-службы в телеграм-канале министерства.

Летно-тактические учения подразделений вооруженных сил Белоруссии и РФ, входящих в состав авиационного компонента региональной группировки войск Союзного государства, проводятся в Белоруссии с 16 января по 1 февраля. Главной целью заявлено повышение оперативной совместимости при совместном выполнении учебно-боевых задач, пишет РИА Новости.

Как сообщало Министерство обороны Белоруссии, на учениях планируется отработать в том числе ведение воздушной разведки, совместное патрулирование воздушного пространства, высадку тактического десанта, доставку грузов и эвакуацию раненых.