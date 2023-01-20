Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

В Палкинском районе мужчина избил женщину после обещаний в суде этого не делать

Житель Палкинского района избил свою сожительницу после обещаний в суде этого не делать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Утром 14 декабря 2022 года состоялось судебное заседание, на котором мужчина был признан виновным в совершении преступления по отношению к своей сожительнице. В суде он извинился перед ней и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако уже вечером между парой, которая находилась в алкогольном опьянении, начался конфликт, и мужчина несколько раз ударил женщину по лицу.

«В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу», - отметили в надзорном ведомстве.

В отношении 39-летнего местного жителя, имеющего непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок 1 год или ограничения свободы на тот же срок.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













20 января 2023

Великолучанку задержали за кражу продуктов из магазина
20 января 2023

Ребёнок пострадал в ДТП с участием автобуса в Псковском районе
19 января 2023

Более 700 тысяч рублей передали мошенникам псковские пенсионеры
19 января 2023

ФОТОФАКТ Декоративная арка рухнула на площади Ленина в Пскове
18 января 2023

В Псковской области тракторист получил травму глаза
18 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего три года назад псковича
18 января 2023

Более двух миллионов рублей перевел пскович на счет мошенников
18 января 2023

Водитель Skoda сбил насмерть пешехода в Пскове


© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...