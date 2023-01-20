В Палкинском районе мужчина избил женщину после обещаний в суде этого не делать

10:35, 20 января 2023, ПАИ

Житель Палкинского района избил свою сожительницу после обещаний в суде этого не делать. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в районной прокуратуре.

Утром 14 декабря 2022 года состоялось судебное заседание, на котором мужчина был признан виновным в совершении преступления по отношению к своей сожительнице. В суде он извинился перед ней и пообещал, что подобное больше не повторится. Однако уже вечером между парой, которая находилась в алкогольном опьянении, начался конфликт, и мужчина несколько раз ударил женщину по лицу.

«В настоящее время дознаватель проводит следственные и процессуальные действия, направленные на установление истины по уголовному делу», - отметили в надзорном ведомстве.

В отношении 39-летнего местного жителя, имеющего непогашенную судимость, возбуждено уголовное дело по факту нанесения побоев. Ему грозит наказание в виде обязательных работ на срок до 480 часов, исправительных работ на срок 1 год или ограничения свободы на тот же срок.