Псковичи могут запросить перерасчёт платы за отопление

12:34, 20 января 2023, ПАИ

И. о. председателя комитета по региональному контролю и надзору Псковской области Андрей Кириленок сообщил изданию «АиФ-Псков», что он и его сотрудники мониторят жалобы в соцсетях на рост платежей за отопление. По его словам, «нужно разбираться в каждом конкретном случае».

Но, подчеркнул Андрей Кириленок, «чтобы мы могли провести полноценную проверку, гражданину необходимо обратиться в комитет и предоставить соответствующие документы». «Если будет выявлено, что платежи начислены некорректно, то комитет выдаст предписание провести перерасчет», - заверил он. Но пока, по его словам, официальные заявления такого рода в ведомство не поступали.

Направить обращение в областной комитет по региональному контролю и надзору можно через интернет-приемную, в письменной форме на почтовый адрес (Псков, ул. Некрасова, д. 23, 180001) или в устной форме в ходе личных приемов граждан.