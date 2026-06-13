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Техно‑хор Palestrina выступил в Пскове

Техно‑хор Palestrina выступил в Пскове на Всероссийском хоровом фестивале имени М. Ф. Гривского. Это коллектив, который смело объединяет академическое пение и электронную музыку, отметили в Театрально-концертной дирекции Псковской области.

Концерт прошёл в необыкновенной атмосфере на территории Псковского кремля сегодня, 13 июня: зрители с интересом следили за необычным форматом, а по мере развития программы восторг нарастал – от первых аккордов до финальных звуков зал был полностью захвачен звучанием.

«Бурные аплодисменты, слова восхищения и просьбы о новых выступлениях – лучшая награда для артистов. Благодарим Palestrina за яркий музыкальный опыт!» – отметили в дирекции.

Самые яркие моменты первого дня Всероссийского хорового фестиваля имени М. Ф. Гривского в Пскове смотрите в фоторепортаже по ссылке.

Проект реализуется при поддержке Министерства культуры РФ, правительства Псковской области, министерства культуры Псковской области, Театрально-концертной дирекции Псковской области и ФГБУК «Росконцерт».

Всероссийский хоровой фестиваль имени М. Ф. Гривского проходит в Псковском кремле с 12 по 14 июня. Пригласительные билеты с посадочными местами на хоровой фестиваль в Пскове закончились, но, как и в прошлые годы, есть возможность прийти со своими пледами или складными стульчиками и устроиться рядом.

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