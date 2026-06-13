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Общество

Смертельное ДТП на трассе в Псковской области: водитель погиб, двое госпитализированы

Водитель автомобиля Renault Logan не справился с управлением, машина съехала в кювет с последующим переворотом. ДТП произошло на 467-м километре трассы Санкт-Петербург – Киев, между Пустошкой и деревней Заречье в Пустошкинском районе, сообщается в канале «Псковская сводка» в мессенджере MAX.

  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX
  • Смертельное ДТП на трассе в Псковской области
    Фото: из канала «Псковская сводка» в мессенджере MAX

В результате аварии водитель погиб на месте, два пассажира госпитализированы. Личность погибшего устанавливается.

На месте работают бригада скорой помощи, пожарные подразделения и сотрудники Госавтоинспекции. Обстоятельства происшествия выясняются.

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