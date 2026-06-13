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Общество

Правительство Казахстана хочет ввести штрафы за мат в интернете

Власти Казахстана на законодательном уровне хотят ввести штрафы за нецензурную брань в интернете. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на премьер-министра республики Олжаса Бектенова.

Фото: ПАИ

Уже разработан проект закона Республики Казахстан «О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан об административных правонарушениях по вопросам онлайн-платформ и массмедиа».

Законопроект предусматривает установление административной ответственности за нецензурную брань на онлайн-платформах. В документе предлагается внести изменения в статью об административных правонарушениях: согласно ей, нецензурная брань и иные подобные действия, нарушающие общественный порядок, являются мелким хулиганством.

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