Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

До +22 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня

Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 14 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.

Фото: ПАИ

Температура воздуха в области днём составит от +17 до +22 градусов.

Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>






14 июня 2026

Инсталляцию со слоганом «Россия начинается здесь» установили в центре Пскова
14 июня 2026

Борис Елкин поделился историей доходного дома Карла Гельдта в Пскове
14 июня 2026

Михаил Ведерников поздравил работников лёгкой промышленности с профессиональным праздником
14 июня 2026

В Порховском районе зацвело знаменитое маковое поле
14 июня 2026

День донора крови отмечают в мире
14 июня 2026

В Роскачестве дали рекомендации, как не попасться на уловки мошенников при покупке тура
14 июня 2026

Фестиваль «Исаборг» завершается в Изборске
14 июня 2026

Псковским водителям напомнили о правилах безопасности на железнодорожных переездах

Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...