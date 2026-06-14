До +22 градусов прогнозируют в Псковской области сегодня
Облачная с прояснениями погода ожидается в Псковской области сегодня, 14 июня. Местами пройдут кратковременные дожди, сообщили ПАИ в пресс-службе регионального ГУ МЧС России со ссылкой на Псковский гидрометцентр.
Температура воздуха в области днём составит от +17 до +22 градусов.
Будет дуть южный ветер со скоростью от пяти до десяти метров в секунду. Атмосферное давление низкое.
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