Площадка для диалога культур: Андрей Маковский – о роли форума «Истоки» в сохранении традиций

23:38, 13 июня 2026, ПАИ

Презентацию народных промыслов и национальных костюмов народов России, мастер-классы представителей коренного малочисленного народа сето и гастропрезентацию кухонь народов России провели 12 июня в ходе первого заезда очередной смены историко-культурного форума «Истоки» в Печорах. Мероприятия организовала Ассамблея народов России при поддержке регионального отделения. Псковскую область представлял председатель регионального отделения ассамблеи Андрей Маковский. Больше об этом событии он рассказал в беседе с корреспондентом ПАИ.

Андрей Маковский подчеркнул, что региональное отделение Ассамблеи народов России принимало активное участие в организации заключительного дня, 12 июня, в День России.

«Мы организовывали мастер-классы народа сето, связанные с народными песнями, танцами, русские народные мастер-классы с традиционными вышивками, мозаиками, изготовлением кукол, танцами, песнями и также мордовские народные танцы и выступления», – отметил он.

Председатель псковского отделения подчеркнул, что на гастроплощадке участники форума могли попробовать народные блюда – русские, мордовские и сетоские, а в фотозоне каждый мог сделать фото на память с народными атрибутами.

Участие в ряде мероприятий приняла и заместитель генерального директора Ассамблеи народов России Ирина Бабакова. По словам собеседника ПАИ, она принимала активное участие в выступлениях, разбирала различные кейсы вместе с участниками. Также перед аудиторией в числе прочих выступил заслуженный артист РФ Дмитрий Дюжев.

«Лично для меня это был дебют как председателя регионального отделения Ассамблеи народов России в Псковской области. Огромное впечатление на меня произвели ребята: эта аудитория хотела впитать весь опыт международной, межнациональной коммуникации. Открытые, интересные», – сказал Андрей Маковский.

Он также добавил, что многих раскрыла площадка с народными играми. Она объединяла людей, дарила улыбки, радость, веселье.

«Это настоящий День России, настоящая дружба народов», – заключил спикер.

«Единство» – первый из четырёх тематических заездов летнего сезона «Истоки. Школы» в Печорах. В июне и июле также пройдут заезды «Детство», «Воспитание» и «Семья».

Отметим, что в 2022 году впервые по поручению президента России Владимира Путина был запущен молодёжный историко-культурный форум «Истоки», а в 2023 году состоялось открытие круглогодичного молодёжного образовательного историко-культурного центра «Истоки» в городе Печоры Псковской области. В 2024 году центр «Истоки» обрёл второй дом – он располагается в Севастополе на территории музейно-храмового комплекса «Новый Херсонес», где в этом году уже в третий раз пройдёт форум «Истоки».