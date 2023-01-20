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Общество

Люди стали чаще вызывать скорую по пустякам - псковский медик

Жители России и Пскова в частности избалованы медицинским сервисом, сказала старший фельдшер Псковской станции скорой медицинской помощи Анна Логинова в программе «Анамнез» в эфире радиостанции «Серебряный дождь» (88.3 FM).

«Наши люди (хотя меня, наверное, слушатели будут проклинать и кидаться помидорами) очень избалованы, грубо скажу, медицинским сервисом. Я знаю, с чем сравнивать: у меня есть и родственники, и знакомые за границей. И там вызывать скорую помощь при температуре 37 и 5 или при больном пальчике - роскошь и странность», - отметила Анна Логинова.

Фельдшер обратила внимание, что раньше подобных вызовов было меньше, «по пустякам вызывали эпизодически». 

«А сейчас у нас народ считает, что мы обязаны к ним приезжать. «У меня болит пальчик... а скорая-то зачем?» Или в дверях встречают: «У меня 37 и 5». Избалован народ, вот что. И тут даже дело не в нагрузке на наших сотрудников, хотя, конечно, она из-за этого становится колоссальной. Но тут проблема в том, что пока бригада лечит температуру 37 и 5, кто-то погибает от инфаркта, потому что на данный момент все бригады на вызовах. Такое бывает у нас сейчас сплошь и рядом, когда все «в поле», - пояснила Анна Логинова.

Специалист уточнила, когда следует обязательно вызывать бригаду. «Например, если есть нарушения сознания, когда человек потерял сознание или начались судороги, он стал задыхаться. Не «тяжело дышать три недели», потому что обострилось какое-то хроническое заболевание, а именно внезапно начал задыхаться - случился приступ астмы например. Сюда же относятся инфаркты, инсульты, внезапные боли в груди, нарушения речи, движений. Ну и, разумеется, ДТП, криминал, ожоги, обмороки, роды. Всё это требует незамедлительной помощи», - рассказала медик.

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