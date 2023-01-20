Volkswagen врезался в дерево в Псковском районе, пострадала пенсионерка
В Псковском районе водитель автомобиля Volkswagen Golf не справился с управлением и вылетел в кювет с последующим наездом на дерево. ДТП произошло в деревне Хотицы сегодня, 20 января.
В результате пострадала 75-летняя пассажирка, медицинскую помощь ей оказали на месте происшествия. Сейчас решается вопрос о госпитализации.
На месте работают бригада скорой помощи, спасатели АСС и сотрудники ДПС, которые выясняют обстоятельства произошедшего.
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