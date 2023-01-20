«Кидаются на людей»: жители Острова обеспокоены появлением стаи бродячих собак

17:06, 20 января 2023, ПАИ

Стаю бродячих собак заметили жители Острова. Об этом сообщается в группе «Подслушано в Острове» в соцсети «ВКонтакте».

«Пригородка… стая собак. <…> Кидаются на людей!» - написал автор фотографиии и призвал ответственные службы обратить внимание на эту проблему.

Ранее островичей профинформировали, что подать заявки на отлов животных без владельцев можно, позвонив в приют по телефону 89517561060. Кроме того, можно обратиться в администрацию района по номерам 88115234266 и 88115231048 (ЕДДС).

«Договор на оказание услуг по отлову животных без владельцев, в том числе их транспортировку и немедленную передачу в приюты для животных на территории Островского района; по размещению в приютах для животных и содержанию в них животных без владельцев, которые не могут быть возвращены на прежние места их обитания, до момента передачи таких животных новым владельцам или наступления естественной смерти таких животных в соответствии с частью 7 статьи 16 Федерального закона от 27 декабря 2018 года № 498-ФЗ «Об ответственном обращении с животными и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» в 2022 году на территории Островского района заключен с АНЗО «Жизнь», - уточнили в местной администрации.