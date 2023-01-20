Опасные розы и лилии обнаружили на границе в Псковской области

17:42, 20 января 2023, ПАИ

Более пяти тысяч цветов, зараженных западным калифорнийским цветочным трипсом, обнаружили на границе Псковской области. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Шесть партий - 5,5 тысяч свежих цветов (розы, гипсофилы, лилии, альстромерии, лимониумы), выращенных в Нидерландах, Кении и Израиле, следовали автомобильным транспортом в Москву и Санкт-Петербург из Латвии и Литвы. На складе временного хранения в Псковской области во время фитосанитарного контроля специалисты обнаружили в них опасных насекомых, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом.

Проведённая в Северо-Западном филиале «ВНИИЗЖ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность партий цветов западным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, то выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника продукции она подлежит уничтожению.