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Общество

Опасные розы и лилии обнаружили на границе в Псковской области

Более пяти тысяч цветов, зараженных западным калифорнийским цветочным трипсом, обнаружили на границе Псковской области. Об этом Псковскому агентству сообщили в пресс-службе Северо-Западного межрегионального управления Россельхознадзора.

Шесть партий - 5,5 тысяч свежих цветов (розы, гипсофилы, лилии, альстромерии, лимониумы), выращенных в Нидерландах, Кении и Израиле, следовали автомобильным транспортом в Москву и Санкт-Петербург из Латвии и Литвы. На складе временного хранения в Псковской области во время фитосанитарного контроля специалисты обнаружили в них опасных насекомых, схожих по морфологическим признакам с карантинным объектом. 

Проведённая в Северо-Западном филиале «ВНИИЗЖ» лабораторная экспертиза подтвердила зараженность партий цветов западным трипсом (Frankliniella occidentalis Perg.).

Так как данный вредитель включен в Единый перечень карантинных объектов ЕАЭС и представляет потенциальную угрозу фитосанитарной безопасности страны, то выпуск импортной растительной продукции на территорию Российской Федерации запрещён. По решению собственника продукции она подлежит уничтожению.

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