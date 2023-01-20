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Общество

99 процентов. 97-й выпуск «Псковского телеграма»

Итоги 2022 года показывают, что дела в Псковской области обстоят очень неплохо. Например, 99% исполнения нацпроектов — когда такое было? Позитивных новостей на этой неделе вообще было много: об этом и поговорят в очередном, 97-м выпуске программы «Псковский телеграм» Максим Андреев, Александр Машкарин и Надежда Назаренко.

Традиционно на неделе не обошлось и без дискуссионных, а порой и просто скандальных тем. Например, запрещенные в России социальные сети разрешили, по сути, публиковать обнаженку? И есть мнение, что сделано это для того, чтобы привлечь дополнительных пользователей, которые после запрета в России эти сети потеряли.

Кроме того, в Телеграме широко обсуждаются предложения экономически наказывать тех, кто уехал из России, конфисковывая их имущество. Как? Что? Зачем? Мнений на этот счет более чем много.

Об этом, а также о рейтинге публичных персон за год, медиаитогах 2022-го, нырянии в прорубь и обливании из ведра — в новом выпуске «Псковского телеграма», который выйдет в эфир сегодня, в пятницу, в 18:00 на портале ПАИ и в 18:30 — на телеканале «Первый Псковский».

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