Светофор на перекрёстке Поземского – Набата включат в Пскове до 25 января

19:20, 20 января 2023, ПАИ

Подрядная организация обязалась включить светофор на перекрёстке улиц Поземского и Набата до 25 января, сообщает Telegram-канал «Псков. За рулём». Выполнение работ находится под контролем управления городского хозяйства.

Ранее пскович пожаловался на сайте губернатора на то, что второй этап реконструкции улицы Леона Поземского заканчивается, а светофор не работает.

«С момента окончания ремонта дорожного покрытия ул. Леона Поземского и до сегодняшнего дня не работает светофор на пересечении улиц Леона Поземского и Набата, звонил в службу ГИБДД Пскова, где мне ответили, что данный светофор не принят в эксплуатацию администрацией Пскова. Через данный пешеходный переход каждое утро в тёмное время ходят дети, а также мой ребёнок, который учится в школе для слабослышащих. Огромная просьба ускорить процесс включения в работу данного светофора!» — говорилось в обращении.