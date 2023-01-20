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Общество

Минкультуры предложило развивать в туризме СЗФО тему Пушкина

Всероссийский туристический маршрут «Литературная страна» на пространстве Северо-Запада РФ стоит развивать в 2023–2024 годах с акцентом на пушкинской тематике — с таким предложением выступила в пятницу статс-секретарь, заместитель министра культуры РФ Алла Манилова, сообщил ТАСС. Это позволит привлечь внимание туристов к объектам, связанным с поэтом, в преддверии 225-летия со дня его рождения, которое будет отмечаться в следующем году.

Манилова отметила, что в этом году Министерство культуры РФ запускает два новых федеральных проекта, один из них — культурно-туристический маршрут «Многоликая Россия», который включает центры бытования народных традиций, промыслов и ремёсел, уникальные музейные артефакты, этнографические экспозиции, народные праздники и реконструкции исторических событий. «Второй проект — федеральный, называется он «Литературная страна». Хотела бы предложить в 2023 и в 2024 годах на Северо-Западе сконцентрироваться на теме Пушкина», — сказала она на совещании в Санкт-Петербурге, посвящённом созданию музейных маршрутов на территории СЗФО в рамках реализации историко-культурного и туристского проекта «Серебряное ожерелье России».

Замминистра напомнила, что Петербург, Ленинградская и Псковская области и Северо-Запад России в целом являются средоточием пушкинских мест. 

В свою очередь директор Всероссийского музея А. С. Пушкина Сергей Некрасов предложил в преддверии знаменательной даты напомнить о ней туристам, запустив, к примеру, в поездах «Сапсан» демонстрацию роликов о пушкинских музеях, а также о местах, связанных с поэтом, которые расположены в регионах на пути следования. Эту инициативу поддержала заместитель полномочного представителя президента РФ в СЗФО Любовь Совершаева, выразив готовность обсудить её с руководством РЖД.

Говоря о «Многоликой России», Манилова отметила, что СЗФО вошёл в число четырёх федеральных округов, где в этом году будет запущен проект. «По оценкам Российского союза туриндустрии, [проект] бесконечно потенциальный по своим потокам», — добавила она.

В качестве нового направления для развития турмаршрутов в рамках «Серебряного ожерелья» Манилова также предложила рассмотреть включение в них художественных музеев и галерей Северо-Запада.

«Серебряное ожерелье России» объединяет 11 субъектов, входящих в состав Северо-Западного федерального округа: Санкт-Петербург, Ленинградскую, Архангельскую, Вологодскую, Калининградскую, Мурманскую, Псковскую, Новгородскую области, республики Карелия и Коми и Ненецкий автономный округ. 

Напомним, что Пушкинский заповедник в Псковской области вошёл в топ-15 самых посещаемых музеев.

 

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