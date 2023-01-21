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Общество

В Усвятах продолжится благоустройство Советской площади

Фото газеты «Новая жизнь»

В этом году продолжится благоустройство общественной территории на площади Советской в посёлке Усвяты, сообщает газета «Новая жизнь». Об этом сообщил на своей официальной странице в соцсети «ВКонтакте» глава Усвятского района Дмитрий Петров.

Много лет назад на этом месте стояло обложенное кирпичом здание, которое было когда-то школой-интернатом, позднее — радиозаводским общежитием. Когда его снесли, осталась площадка, постепенно зарастающая травой.

Фото газеты «Новая жизнь»

В 2021 году в ходе онлайн-голосования за проект «Формирование городской среды» за благоустройство этой территории проголосовали 407 из 604 участников опроса. В 2022 году здесь уложили брусчатку, установили бортовые камни, смонтировали и подключили светодиодный фонтан. Между тротуаром и площадкой установили кованый мостик. Работы проводились в рамках Государственной программы Псковской области «Формирование современной городской среды на 2018–2022 годы».

В 2022 году в течение полутора месяцев на сайте 60.gorodsreda.ru и с помощью волонтёров выбирали территорию посёлка Усвяты, которая попадёт в список благоустройства на 2023 год.

Фото газеты «Новая жизнь»

Голосовали усвятичи и гости посёлка, голосовали те, кто сейчас живёт далеко, но хочет, чтобы Усвяты становились краше. Наибольшее число голосов — 474 — отдали за территорию на Советской площади.

В этом году здесь будут выполнены работы по устройству основания из брусчатки, проведут озеленение территории: обустроят клумбы, высадят многолетние насаждения. Также установят скамейки, урны, декоративное ограждение. Подрядчик определён путём конкурсных процедур.

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