Во время рейда в Печорском районе эвакуировали автомашину

23:13, 21 января 2023, ПАИ

В ночь с 20 на 21 января на территории Печорского и Палкинского районов сотрудники ГИБДД провели профилактический рейд, сообщает газета «Печорская правда».

Его целями были выявление нарушений правил дорожного движения и профилактика травматизма на проезжих частях улиц и трассах. За время усиленного патрулирования полицейские выявили семь нарушений ПДД.

В отношении пренебрегших законом составлены протоколы об административных нарушениях. Вопиющее происшествие случилось на улице Вокзальной в Печорах: шестнадцатилетний юноша управлял автомобилем ВАЗ-2107, не имея водительского удостоверения. Предпринятая попытка уехать от полиции была пресечена на корню. Юный нарушитель был остановлен сотрудниками ОГИБДД МО МВД России «Печорский», а «семёрку» эвакуировали с помощью спецтранспорта на штрафстоянку. В отношении печерянина также составили протокол.