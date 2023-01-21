Труп мужчины обнаружили на кладбище Орлицы-1

10:22, 22 января 2023, ПАИ

Труп мужчины без видимых признаков насильственной смерти обнаружили на кладбище Орлицы-1 15 января. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД по Псковской области.

Отдел уголовного розыска устанавливает личность неизветсного мужчины.

«Предположительно, погибшим может быть Самсонов Игорь. Возможно, он прибыл из другого региона», — отметили в ведомстве.

Приметы: на вид 60-65 лет, высокого роста, плотного телосложения, лицо овальной формы, волосы седые и коротко стриженые, есть лобная залысина, нос прямой.

Был одет в серую футболку, джинсы синего цвета с черным ремнем, высокие зимние ботинки со шнурками коричневого цвета и подошвой бежевого цвета (размер 44). При нем были часы марки «ЗИМ» на серебристом металлическом ремешке.

Всех, кто располагает какой-либо информацией о данном гражданине, просят обратиться по телефонам: 8-921-118-23-42, 59-63-09, 59-63-29, 59-63-22.