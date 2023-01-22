Великолукские самбисты стали призёрами на турнире в Смоленске

14:44, 22 января 2023, ПАИ

Великолукские самбисты стали призёрами на турнире, посвященному памяти основателя самбо В. Е. Рублевского, который проходил в Смоленске 21 января. Об этом сообщается в группе «Клуб единоборств «Отечество - Псковская область» в соцсети «ВКонтакте».

Так, по результатам турнира, «золото» завоевали Дмитрий Новиков и Александр Королюк.

«Серебро» получили Илья Моисеев и Илья Васильев, а «бронза» досталась Александру Кодь, Илье Качнову, Семёну Берюлёву и Артёму Варфоломееву.