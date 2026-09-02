Крытую уличную сцену установили в опочецкой деревне

18:01, 02 сентября 2026, ПАИ

Крытую уличную сцену установили в деревне Глубокое Опочецкого района в рамках проекта «Сцена для уличных мероприятий» территориального общественного самоуправления «Парк Возрождение». Об этом сообщил глава округа Юрий Ильин в своём канале на платформе MAX.

Сцена предназначена для проведения концертов, праздников, творческих выступлений и встреч, которые объединят жителей всех возрастов.

«Крытая конструкция позволит проводить события независимо от погоды, а значит, поводов для радости станет ещё больше», – подчеркнул Юрий Ильин.

Глава округа выразил благодарность активистам ТОС «Парк Возрождение» за инициативу, неравнодушие и трудолюбие. Он сообщил, что территориальное общественное самоуправление продолжит работу над преображением парка, чтобы сделать его любимым местом отдыха для жителей и гостей деревни Глубокое.

Ранее сообщалось, что на набережной реки в Гдове устанавливают стационарную сценическую площадку. Это полноценная сцена для проведения городских праздников, концертов и творческих встреч.