Михаил Ведерников: Доблесть бойцов, преданность присяге и высочайший профессионализм – настоящая гордость нашего региона

18:40, 02 сентября 2026, ПАИ

2 сентября отмечается День российской гвардии. Сегодня традиции мужества и верности долгу продолжают более 100 воинских частей в составе Вооружённых Сил России, в том числе Псковская дивизия и полки в её составе, а также войска национальной гвардии в структуре Росгвардии, созданной в 2016 году по указу президента. Доблесть бойцов, преданность присяге и высочайший профессионализм – настоящая гордость региона, заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников.

История гвардейских частей берёт начало в Петровскую эпоху. В 1700 году это высокое звание первыми получили Преображенский и Семёновский полки, став основой Российской императорской гвардии. После упразднения в 1918 году гвардия возродилась в годы Великой Отечественной войны – почётный статус присваивали частям, кораблям и соединениям, проявившим особый героизм в боях за Родину.

«Современное поколение защитников приумножает эту славу в ходе специальной военной операции. За массовый героизм и отвагу, стойкость и мужество, проявленные в боевых действиях, ряд российских воинских формирований уже удостоен почётного наименования «гвардейские». Это высокое звание носят и наша прославленная дивизия, и полки в её составе. Доблесть наших бойцов, преданность присяге и высочайший профессионализм – настоящая гордость нашего региона», – отметил глава региона в своём канале в мессенджере MAX и пожелал защитникам Отечества крепкого здоровья, успехов и скорейшего возвращения домой с победой.

Ранее сообщалось, что 76-я гвардейская десантно-штурмовая Черниговская Краснознамённая орденов Суворова и Кутузова дивизия 1 сентября отметила 86 лет со дня её образования.