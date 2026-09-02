В Пскове решат проблему водоотведения у дома в переулке Олега Зобова

17:33, 02 сентября 2026, ПАИ

Проблему водоотведения у дома в переулке Олега Зобова решат в Пскове. Об этом в своём официальном канале на платформе MAX сообщил глава города Борис Елкин по итогам рабочего выезда по округу № 5.

В выезде приняли участие председатель Совета руководителей муниципальных образовательных учреждений города Пскова Елена Синёва и депутат Псковской городской Думы Анна Дмитриева.

Как сообщил глава города, в прошлом году здесь был проведён ремонт дорожного покрытия, однако после укладки асфальта выявили некоторые сложности. В частности, из-за укладки покрытия нарушилась система естественного водоотвода – ранее вода частично уходила в грунт, теперь требуется организовать правильный отвод ливневых стоков. «Будем с этим работать», – отметил глава города.

В целях повышения безопасности дорожного движения и снижения скорости автомобилей прорабатывается вопрос установки на этом участке дороги искусственных неровностей («лежачих полицейских»).

«Продолжаем системную работу по всем округам: важно не просто видеть отчёты, а лично оценивать ситуацию и оперативно реагировать на запросы жителей. Впереди ещё много задач – будем решать их вместе», – написал Борис Елкин.