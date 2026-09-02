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Общество

Пока мы не видим бабьего лета – Тала Нещадимова

Календарная осень в Псковской области началась с дождей и хмурой погоды. О том, когда ждать бабьего лета в Великих Луках, в беседе с корреспондентом «Первого Псковского» рассказала руководитель Псковского гидрометцентра Тала Нещадимова.

Фото: ПАИ

По данным метеорологов, наиболее интенсивные осадки уже позади, однако полностью рассчитывать на сухую погоду пока не приходится.

«Пока, к сожалению, до 15–16 сентября у нас всё такой же неустойчивый характер погоды с кратковременными дождями различной интенсивности», – предупредила Тала Нещадимова.

При этом температурный режим остаётся относительно комфортным. Днём воздух будет прогреваться до +21 градуса, ночные температуры останутся положительными: заморозков в ближайшее время не ожидается. Однако надежды на скорое наступление бабьего лета пока придётся отложить.

«Пока мы не видим бабьего лета. Традиционно у нас обязательно в сентябре или в октябре бывает такой промежуток, который называется бабьим летом. Основной температурный фон в ближайшее время +13...+18, +16...+21 градус. Ночные температуры – положительные. Заморозки пока тоже не прогнозируются», – пояснила руководитель гидрометцентра.

Таким образом, жителям Великих Лук и других населённых пунктов региона стоит по-прежнему брать с собой зонты, хотя резкого похолодания синоптики не предсказывают.

Ранее сообщалось, что в Себежском округе подвели итоги мониторинга погодных условий в августе 2026 года.

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