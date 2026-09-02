Лучших сотрудников ППС наградили в Пскове

17:38, 02 сентября 2026, ПАИ

Торжественное награждение сотрудников отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Пскову состоялось сегодня, 2 сентября, в День образования патрульно‑постовой службы полиции. Об этом ПАИ сообщили в пресс-службе регионального УМВД России.

Награды получили полицейские, отличившиеся высокими показателями в служебной деятельности, добросовестным исполнением обязанностей, а также личным вкладом в обеспечение законности и правопорядка.

Кроме того, были отмечены сотрудники, успешно справившиеся с выполнением особо сложных и важных задач. Вручение наград провёл командир батальона.



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области



Фото: пресс-служба УМВД России по Псковской области













«Сотрудники патрульно-постовой службы полиции – те, кто каждый день обеспечивает нам безопасность на территории Псковской области», – подчеркнули в ведомстве.

Ранее товарищеский футбольный матч с участием сотрудников отдельного батальона ППСП УМВД России по городу Пскову состоялся на стадионе «Машиностроитель».