На фестивале в Пскове пройдёт фотоконкурс «Территория детства в кадре»

18:21, 02 сентября 2026, ПАИ

5 сентября на фестивале дополнительного образования «Территория детства» стартует фотоконкурс «Территория детства в кадре». Об этом ПАИ сообщили организаторы.

Организаторы предлагают посетителям побороться за призы. Принять участие сможет любой гость фестиваля, возраст значения не имеет. В кадре могут быть сами участники, их семьи и друзья, а также мастер‑классы, спортивные активности и другие запоминающиеся эпизоды праздника.

Чтобы стать участником, надо прийти на фестиваль 5 сентября, сделать фотографию на территории мероприятия, опубликовать снимок на своей странице в соцсети «ВКонтакте» с хештегом #ТерриторияДетстваВКадре (профиль должен быть открыт) и заполнить регистрационную форму.

Важно: от одного участника принимается только одна фотография, сделанная лично им. Приём работ открыт 5 сентября с 12:00 до 23:59.

Жюри будет оценивать оригинальность сюжета, эмоции и качество снимка. Тройка победителей получит дипломы и памятные призы спонсора – ФСМ «КанцПарк». Итоги конкурса подведут до 11 сентября 2026 года.