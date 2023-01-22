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Общество

Студенты Островского колледжа познакомились с работой ОМВД России

Фото газеты «Островские вести»

Студенты Островского многопрофильного колледжа продолжают знакомство с профессиями, сообщает газета «Островские вести».

Студенты выпускной группы № 6 вместе с классным руководителем Ольгой Немировой побывали на ознакомительной экскурсии по отделу Министерства внутренних дел РФ по Островскому району, в рамках которой узнали о специфике работы служб и подразделений органов внутренних дел. Юноши ознакомились с приборами и вооружением, которые применяются в полиции в настоящее время, учились надевать наручники и снимать отпечатки пальцев.

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