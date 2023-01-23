Астроном запечатлел ярчайшую комету 2023 года в Гдовском районе
Ярчайшую комету 2023 года запечатлел в Гдовском районе астроном-любитель, сообщается в группе «АстроПсков» в соцсети «ВКонтакте».
«В ночь с 21 на 22 января 2023 года состоялся выезд в Гдовский район для съемки кометы C/2022 E3 (ZTF)», - написал автор снимков Пётр Митрофанов.
Съемка проводилась в деревне Доможирка, вблизи Троицкого храма.
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