Определены победительницы конкурса «Миссис Бизнес Псков и Псковская область – 2022»

14:10, 23 января 2023, ПАИ

Конкурс «Миссис Бизнес Псков и Псковская область», на котором выбрали королев бизнеса на территории Псковской области, состоялся 14 января. Об этом Псковскому агентству информации рассказали его организаторы.

Главной целью проведения мероприятия является популяризация и продвижение в общественном сознании положительного образа женщины-предпринимателя и её вклада в экосистему города и, как следствие, в Российскую Федерацию в целом.

«Участниц проекта ожидали отборочные этапы, подготовка в течение полутора месяцев, которую сопровождала обширная программа, включая приглашенных спикеров, бизнес-наставников, психологов, а также тренинг-коучей из разнообразных творческих сфер», - отметили организаторы конкурса.

Победителями и призёрами конкурса стали:

Миссис Бизнес Псков и Псковская область – 2022 - Юлия Абрамова

Миссис Бизнес Псков – 2022 - Наталья Красикова

Миссис Бизнес Classic Псков 2022 - Елена Нефедова

Миссис Бизнес Classic Псковская область 2022, Миссис Бизнес зрительских симпатий 2022 - Анастасия Князькова

I Вице-миссис Бизнес Псков 2022 - Наталья Сибулатова

II Вице-миссис Бизнес Псков 2022 - Екатерина Кострюкова

III Вице-миссис Бизнес Псков 2022 - Галина Рябинкина.

«Меня вдохновляет наш проект своей необыкновенной силой в трансформации всех, кто с ними соприкасается. Наш проект либо любят, либо ему завидуют, никого равнодушным он не оставляет. А главное, для меня «Миссис Бизнес Псков» – это философия, объединяющая людей», - отметила директор конкурса «Миссис Бизнес Псков и Псковская область», креативный руководитель и основатель магазинов ELIS в Пскове и Великом Новгороде, амбассадор Российского бренда деловой одежды «ELIS Fashion Rus» Наталья Салахутдинова.

Современная женщина, по мнению Натальи, «самодостаточная и успешная, разная и непредсказуемая, как сама жизнь. Она не сравнивает себя с другими, живет активной жизнью, наполненной множеством ролей и смыслов. Она разная и не стесняется показать свою разность, но главное – у нее светятся глаза от той жизни, которую она живет, ведь во главе её – она сама».

«Миссия конкурса – объединять, вдохновлять и создавать. Энергия это и есть, я то, что меня наполняет. Это хорошее чувство юмора, душевные беседы с близкими сердцу людьми, вера в Бога, жизнелюбие и всё только через любовь», - дополнила региональный директор и организатор конкурса «Миссис Бизнес Северо-Запад», член общероссийской общественной организации Новгородского регионального отделения «Опора России», член комитета по развитию женского предпринимательства НРО «Опора России», обладатель II места в конкурсе «Русская красавица Великий Новгород 2019» Дарья Андреева.

О своём пути в конкурсе рассказала организатор-координатор конкурса «Миссис Бизнес Псков и Псковская область», официальный партнёр и член жюри «Миссис Бизнес Северо-Запад 2021 и 2022», «Миссис Бьюти Бизнес Россия 2020», руководитель салона красоты Elstudio в Великом Новгороде, технолог по модификации волос Марина Никулова. Она добавила, что участвовала в первом сезоне «Миссис Бизнес Россия 2020».

«Решив принять участие в этом проекте, я даже не подозревала, куда меня это приведёт. Но что-то подсказывало внутри, если я сейчас откажусь, потом пожалею! И я не ошиблась! В следующем году я уже была в жюри! И сейчас здесь организатор. Для меня этот проект родной. Я обожаю всё, что здесь происходит! Эти невероятные перевоплощения участниц, их рост и открытия. Каждая участница всегда берёт здесь то, зачем пришла. И каждый раз я немного завидую, хочу быть на их месте, но у меня теперь другие задачи», - объяснила Марина Никулова.

Она отметила, что миссия проекта в том, чтобы объединить женщин-предпринимателей, усилить каждую участницу через успешное окружение, знания, энергию и стратегию.

«Благодарим почетное жюри за работу – Ирину Гоголь, Эмилию Величанскую, Александру Кожевникову, Оксану Шаптала, Галину Хадаковскую, Екатерину Величкину, Алёну Бугаенко, Ангелину Агееву. Благодарим за интерес, помощь и поддержу нашего проекта генеральных партнеров и спонсоров: бренд деловой одежды «ELIS», Наталью Салахутдинову за великолепные подарки, загородный клуб «Приют охотника» Михаила Соловейчика (г. Валдай), студию дизайна и флористики «Артишок» за предоставленные цветочные композиции, Дениса Алексеева, эксперта по живой воде канген японской компании Enagic (Энаджик) в России. Благодарим партнера и художественного руководителя проекта Анатолия Смирнова и режиссёров и авторов программы торжественного финала – лучших ведущих города Пскова «ДягилевРобин», - заключили организаторы конкурса.

Прием заявок для участия в проекте «Миссис Бизнес Псков и Псковская область – 2023» будет открыт с 23 января.