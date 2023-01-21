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Происшествия

Жилой дом загорелся в Псковском районе из-за аварийной работы холодильника

Два пожара произошло в жилых домах Псковской области 22 января, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по Псковской области. 

В 8:40 загорелся жилой дом в деревне Похвальщина Псковского района. В результате огнём была повреждена веранда по всей площади, уничтожена кровля. По предварительным данным, пожар произошёл из-за аварийного режима работы холодильника.

В тот же день в 16:37 случился пожар в жилом доме на улице Победы в Пыталово. В комнате огнем была повреждена стена. Предварительная причина – аварийный режим работы электропроводки.

Кроме того, в 13:46 произошёл пожар в деревне Самухново Палкинского района. По предварительной информации, возгорание началось из-за короткого замыкания проводки. В итоге сгорела хозпостройка.

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