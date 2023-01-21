Двух любителей спиртного задержали росгвардейцы в псковском магазине

11:38, 23 января 2023, ПАИ

Мужчина, а через некоторое время и женщина похитили алкоголь из магазина на улице Труда в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе областного управления Росгвардии.

22 января экипаж группы задержания вневедомственной охраны получил сообщение, что в охраняемом объекте на улице Труда сработала кнопка тревожной сигнализации. Прибыв на место происшествия, росгвардейцы задержали 27-летнего псковича, который похитил из торгового зала спиртные напитки.

Через два часа в этом же магазине сотрудники Росгвардии задержали женщину, которая тоже похитила алкоголь.

Для дальнейшего разбирательства задержанные переданы сотрудникам полиции.