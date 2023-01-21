Почти 1300 нарушений за неделю пресекли сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

12:00, 23 января 2023, ПАИ

1272 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли псковские сотрудники Госавтоинспекции с 16 по 22 января. Об Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД по региону.

21 водитель попался за рулем в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения были задержаны три автомобилиста.

За прошедшую неделю зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - отметили в ведомстве.