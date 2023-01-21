Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Происшествия

Почти 1300 нарушений за неделю пресекли сотрудники ГИБДД на псковских дорогах

1272 административных правонарушения в области безопасности дорожного движения пресекли псковские сотрудники Госавтоинспекции с 16 по 22 января. Об Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе управления ГИБДД УМВД по региону.

21 водитель попался за рулем в состоянии опьянения, в том числе за повторное управление в состоянии опьянения были задержаны три автомобилиста.

За прошедшую неделю зарегистрировано 19 дорожно-транспортных происшествий, в результате которых два человека погибли, еще 20 получили травмы различной степени тяжести.

«Уважаемые водители, зачастую именно управление транспортными средствами в состоянии опьянения и превышение скоростного режима являются причинами дорожно-транспортных происшествий и тяжёлых последствий. Госавтоинспекция напоминает всем участникам дорожного движения о необходимости быть предельно внимательными на дороге», - отметили в ведомстве.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>













21 января 2023

Во время рейда в Печорском районе эвакуировали автомашину
21 января 2023

Скрывшийся с места ДТП водитель в Печорском районе обнаружен

21 января 2023

В Гдовском районе устраняют утечку газа в посёлке Смуравьёво-2
21 января 2023

Водитель ВАЗа госпитализирован в результате ДТП на трассе

21 января 2023

Тело женщины обнаружили на месте пожара в Опочке
21 января 2023

Полиция разыскивает пропавшего в 2020 году псковича
20 января 2023

Водитель легкового автомобиля сбил ребёнка в Опочке
20 января 2023

Водитель госпитализирован в результате ДТП на трассе в Порховском районе

© 2001-2023 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Макарова Альбина Владимировна

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон/факс 8(8112)57-51-94
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...