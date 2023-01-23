Отделение реабилитации откроют в детской областной больнице

12:59, 23 января 2023, ПАИ

Реабилитационное отделение планируют открыть в Детской областной клинической больнице в 2023 году. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анна Митюшкина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 января.

«Оно может быть разноплановым, мы для себя выбрали направление – для детей с поражением нервной системы и после пребывания в травматологическом отделении», - уточнила медик.

Анна Митюшкина заметила, что первым этапом реализации задуманного будет открытие кабинета при больнице. Здесь пациенты смогут получить консультации врачей.