Отделение реабилитации откроют в детской областной больнице
Реабилитационное отделение планируют открыть в Детской областной клинической больнице в 2023 году. Об этом сообщила главный врач медучреждения Анна Митюшкина на пресс-конференции в медиацентре Псковского агентства информации 23 января.
«Оно может быть разноплановым, мы для себя выбрали направление – для детей с поражением нервной системы и после пребывания в травматологическом отделении», - уточнила медик.
Анна Митюшкина заметила, что первым этапом реализации задуманного будет открытие кабинета при больнице. Здесь пациенты смогут получить консультации врачей.
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