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Экономика

Псковский эксперт рассказал, кто заменил ушедшие бренды на рынке автозапчастей

Что происходит с рынком автозапчастей и отмечается ли их дефицит, рассказал руководитель собственной сети автосервисов Александр Никитин в эфире программы «Бизнес-ланч» на радиостанции «Серебряный дождь» 88.3 FM.

По его словам, на данный момент дефицита запчастей не наблюдается, при этом ушло много «привычных нам брендов».

«В нашей сети точно нет проблем с запасными частями. Да, были пиковые месяцы, когда мы столкнулись с кризисом, и были проблемы со сроком поставки. Запчасти были, но их отгрузка могла растянуться до месяца. Хотя ещё десять лет назад запчасти можно было ждать месяцами», - заметил гость студии.

Кроме того, Александр Никитин подчеркнул, что сейчас на рынке «нет именитых брендов». «Они ушли, но появились аналоги из Кореи, Турции, Белоруссии», - добавил эксперт.

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