Сотрудникам колонии в Серёдке вручили медали и благодарности

15:45, 23 января 2023, ПАИ

64-ю годовщину со дня образования отметила исправительная колония № 4 УФСИН России по Псковской области. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе ведомства.

Свою историю учреждение начало с 22 января 1959 года, когда на базе Середкинской машинно-транспортной станции была создана исправительно-трудовая колония.

С поздравлениями к личному составу обратился начальник ИК-4 Тимур Курдюков. Он поблагодарил сотрудников за службу, пожелав успехов в профессиональной деятельности, счастья, добра и семейного благополучия. Отдельные слова признательности прозвучали в адрес ветеранов за честный многолетний труд, поддержку и опыт, передаваемый молодому поколению.

Далее состоялась церемония награждения. Лучшие сотрудники отделов и служб, многие из которых служат в «четверке» целыми семейными династиями, получили почетные грамоты директора ФСИН России, ведомственные медали разных степеней, благодарности за добросовестное исполнение служебных обязанностей.

«На протяжении 64 лет существования исправительной колонии ее коллектив с честью прошел свой путь. Заложенные ветеранами традиции достойно продолжают действующие сотрудники. Впереди много новых важных задач, направленных на развитие учреждения и уголовно-исполнительной системы в целом. Современные реалии диктуют новые условия, так что нам есть над чем работать и к чему стремиться», - подчеркнул в завершение мероприятия Тимур Курдюков.