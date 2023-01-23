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Общество

Псковские студенты могут получить электронные читательские билеты

Электронный читательский билет могут получить студенты, которые впервые придут в Псковскую областную универсальную научную библиотеку имени Курбатова. Здесь с 21 по 31 января пройдет акция, приуроченная ко Дню российского студенчества. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в учреждении культуры.

Участие в акции могут принять студенты средних специальных и высших учебных заведений города Пскова, независимо от курса и формы обучения.

«Библиотека имени Курбатова – прекрасный помощник студентов в учебе, и не только во время сессии. Здесь можно найти книги и периодические издания по разным областям знаний. Работают отделы абонемента, краеведческой, гуманитарной, технико-экономической, сельскохозяйственной литературы, отдел литературы по культуре и искусству и т. д.», — отметили в учреждении.

 

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