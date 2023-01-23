С 24 февраля Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией

16:22, 23 января 2023, ПАИ

Латвия с 24 февраля понизит уровень дипломатических отношений с Россией. Об этом сообщил министр иностранных дел республики Эдгар Ринкевичс на своей странице в Twitter.

«Латвия понизит уровень дипломатических отношений с Россией с 24 февраля и требует от России действовать соответствующим образом», - говорится в заявлении. Причиной таких мер названа ситуация на Украине. Отмечается также, что МИД Латвии принял подобное решение в знак солидарности с Эстонией.

Сегодня российский МИД опубликовал заявление о том, что Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу этой страны было предписано покинуть территории России 7 февраля. Позднее эстонское дипведомство заявило, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен будет покинуть республику одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы.

23 мая 2022 года президент Литвы Гитанас Науседа подписал декрет о понижении дипломатического представительства между Литвой и Россией, в соответствии с которым Литва отозвала полномочия своего посла в России. Декрет стал юридическим закреплением ситуации. 4 апреля посол Эйтвидас Баярунас был отозван из Москвы в связи с событиями на Украине.