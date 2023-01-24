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Общество

В псковском «Лофте» пройдет третье мероприятие литературного проекта «Букбар»

Третье мероприятие литературного проекта «Букбар», реализуемого при поддержке Президентского фонда культурных инициатив, пройдет в креативном пространстве «Лофт» 29 января в 18:00.  

«Букбар» — это проект, знакомящий псковичей с отечественной литературой в неформальной обстановке за чашкой кофе и приятной беседой с филологами, литераторами, книжными блогерами и экспертами. Вместо алкогольных коктейлей гости получают лучшие литературные рекомендации и говорят о самом важном — о книгах.

В этот вечер за барной стойкой: читающий музыкант, бас-гитарист группы «Аффинаж» и книгоман со стажем — Сергей Шиляев, а также поэтесса, артистка молодёжного театра, редактор, блогер, автор сборника стихов «#дианкинысказки», соруководитель псковского Совета молодых литераторов — Диана Константинова.

Всех желающих ждёт знакомство с десятью произведениями: Сергей Довлатов «Заповедник», Дарья Бобылёва «Вьюрки», Виктор Пелевин «Generation „П“», Яна Вагнер «Вонгозеро», Павел Крусанов «Укус Ангела», Владимир Медведев «Заххок», Андрей Волос «Хуррамабад», Сергей Тюрин «Забавы простолюдина», Игорь Малышев «Номах» и Алексей Иванов «Пищеблок». 

Весь вечер официанты будут предлагать гостям сезонное меню из нескольких десятков позиций и угощать вкусным кофе. Вход на встречу свободный, но необходима предварительная регистрация по ссылке. Пространство будет работать до последнего посетителя. Адрес: улица Спортивная, дом 1б. 

Ближе познакомиться с «Букбаром» можно по ссылке: https://vk.com/bookbar_loft. 

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