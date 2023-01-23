Перекись водорода, активированный уголь и ещё 95 лекарств могут стать дефицитными

16:52, 23 января 2023, ПАИ

В список потенциально дефицитных лекарств, составленный Минздравом России, вошли 97 позиций. Об этом пишет отраслевое издание «Фармацевтический вестник». Полный перечень есть по ссылке.

В перечень попали в том числе такие препараты, как ибупрофен, парацетамол, преднизолон, активированный уголь, мазь против дерматита бетаметазон, а также лекарства, используемые в лечении более сложных заболеваний. В частности, дулаглутид для лечения диабета и противораковый ниволумаб.

Издание отмечает, что многие из вошедших в обновленный список препаратов числились дефицитными еще в 2022 году.

Нестабильная ситуация с лекарственными средствами наблюдалась в аптеках в течение всего прошлого года. Пациенты жаловались на дефицит инсулинов, антидепрессантов и других препаратов. В этом году из аптек также стали пропадать средства, применяемые для лечения гриппа и ОРВИ.