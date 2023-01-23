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Общество

Форум госпабликов прошёл в Пскове

ЦУР Псковской области провёл 23 января первый форум госпабликов региона. Участниками форума стали сотрудники органов исполнительной власти, местного самоуправления и подведомственных организаций, а также заместитель губернатора по внутренней политике правительства Псковской области Александр Серавин.

На форуме обсудили развитие сообществ государственных органов в социальных сетях, обменялись лучшими практиками работы с госпабликами, а также отметили благодарностями сотрудников, ведущих паблики учреждений и администраций в соцсетях.

«С 1 декабря 2022 года вступили в силу изменения в закон № «Об обеспечении доступа к информации о деятельности государственных органов и органов местного самоуправления», в соответствии с которым в социальных сетях должны быть созданы паблики абсолютно всех госорганизаций. В этом направлении в Псковской области уже проведена большая работа, и ещё большая работа нам предстоит, ведь ближайшая перспектива развития госпабликов – не просто создание и ведение страниц, а полноценное оказание госуслуг в социальных сетях», - отметила руководитель ЦУР Псковской области Анастасия Григорьева.

Заместитель губернатора по внутренней политике правительства Псковской области Александр Серавин поблагодарил сотрудников комитетов и администраций за эффективную работу в соцсетях: «Госпаблики помогают не только информировать пользователей соцсетей о важных событиях и новостях учреждения, но и наладить коммуникации между населением и представителями власти. В связи с изменением законодательства и растущим общественным запросом перед нами стоят ещё более серьезные задачи по развитию системы госпабликов и качественного взаимодействия с людьми в социальных сетях», - резюмировал Александр Серавин.

Организаторы мероприятия отметили страницы соцсетей следующих учреждений и ведомств: Избирательная комиссия Псковской области, комитет по образованию и туризму Псковской области, региональный комитет по охране объектов культурного наследия, учреждения здравоохранения, Туристский информационный центр, Театрально-концертная дирекция Псковской области.

Всего в Псковской области к системе госпабликов подключено более 400 учреждений.

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