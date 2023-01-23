Любитель пьяной езды отправится в колонию на 4 года за дачу взятки

19:19, 23 января 2023, ПАИ

Великолукский городской суд Псковской области вынес приговор по уголовному делу в отношении 50-летнего великолучанина, обвиняемого в даче взятки должностному лицу лично за совершение заведомо незаконных действий в крупном размере. Об этом сообщает Telegram-канал «Объединённая пресс-служба судов Псковской области».

Судом установлено, что подсудимый, в отношении которого в июле 2021 года было возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ, используя свой мобильный телефон, предпринял меры для отыскания лица, к которому обратился с просьбой найти сотрудника полиции, способного в силу своего должностного положения за денежное вознаграждение решить вопрос об освобождении от административной ответственности за данное правонарушение.

Сотрудниками полиции было проведено оперативно-разыскное мероприятие «Оперативный эксперимент», в рамках которого подсудимый передал лицу, участвующему в данном мероприятии, денежные средства в сумме 500 000 рублей за совершение заведомо незаконных действий по его освобождению от административной ответственности.

При вынесении приговора суд учёл смягчающие наказание обстоятельства: наличие малолетних детей, полное признание вины, раскаяние в содеянном, состояние здоровья. Судом мужчине назначено наказание в виде лишения свободы на срок 4 года с отбыванием в исправительной колонии строгого режима.

Приговор не вступил в законную силу.