Единоборцы из Печорского района вернулись с чемпионата России

21:30, 23 января 2023, ПАИ

21 и 22 января в Конаково Тверской области выявляли сильнейшего на чемпионате России по джиу-джитсу.

В турнире приняли участие пятеро спортсменов из Печорского района. Отлично сумела проявить себя Ксения Изотова — она заняла третье место в своей категории.

Остальные спортсмены не заняли призовых мест, но также достойно выступили на соревнованиях: Вячеслав Власов, Ксения Лапина, Владислав Махорин и Евгения Еливанова. Даже попадание на соревнования лучших джитсеров России уже успех, ведь для участия в турнире нужно было пройти жёсткое сито отборочных состязаний.

Ксения Изотова получила бронзу.