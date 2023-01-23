В Великих Луках найдена собака с простреленной лапой

21:56, 23 января 2023, ПАИ

На проспекте Гагарина в Великих Луках нашли собаку с простреленной лапой, сообщает газета «Великолукская правда. Новости».

Собака с ошейником была обнаружена неравнодушными великолучанами на пр-те Гагарина, 83 с травмой лапы.

«Сказали, что хозяева переехали на Зенцовскую, а собака часто сюда возвращается — и вот», — рассказали нашедшие собаку жители города.

Сотрудники приюта сделали рентген и обнаружили в лапе у животного пульку от пневматического оружия. Теперь предстоит операция по её извлечению.