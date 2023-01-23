Латвия требует у российского посла покинуть страну

22:14, 23 января 2023, ПАИ

Власти Латвии обязали посла России Михаила Ванина покинуть страну до 24 февраля. Об этом в понедельник сообщил МИД балтийской республики, сообщает корреспондент ТАСС.

«Посол России должен покинуть Латвию до 24 февраля 2023 года. Посол Латвийской Республики в РФ также покинет Россию до 24 февраля», — указано в официальном заявлении ведомства.

Российский посол в понедельник был вызван в МИД Латвии, где его уведомили о решении латвийских властей о понижении уровня дипотношений с Россией с 24 февраля. Власти республики пошли на подобные меры как из-за украинского кризиса, так и в знак солидарности с Эстонией и Литвой, уточняется в сообщении.

В понедельник российский МИД опубликовал заявление о том, что Россия в качестве ответной меры на существенное сокращение численности своего посольства в Таллине, а также на фоне разрушения всего комплекса отношений с Москвой понижает уровень дипломатических отношений с Эстонией. Послу этой страны было предписано покинуть территорию России 7 февраля. Позднее эстонское дипведомство заявило, что посол России в Таллине Владимир Липаев должен будет покинуть республику одновременно с отъездом посла Эстонии Маргуса Лайдре из Москвы.