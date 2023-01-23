День эскимо отмечают сегодня

07:01, 24 января 2023, ПАИ

24 января отмечается «сладкий» праздник – Международный день эскимо, сообщает calend.ru. Дата для его учреждения была выбрана потому, что именно в этот день в 1922 году владелец магазина сладостей в городе Онава (штат Айова, США) Христиан Нельсон получил патент на эскимо.

Эскимо – это сливочное мороженое на палочке, покрытое шоколадной глазурью. Хотя его история насчитывает уже несколько тысячелетий (есть мнение, что уже в Древнем Риме император Нерон позволял себе подобный холодный десерт), но Днём рождения эскимо принято считать именно 24 января.

По одной из самых распространенных, автором этого вида мороженого является некий кулинар-кондитер Христиан Нельсон, который и придумал покрыть шоколадной глазурью брикет сливочного мороженого. И назвал его «Eskimo Pie» (пирожок эскимоса). Это произошло в 1919 году, а ещё через три года он получил патент на это своё «изобретение».

Само слово «эскимо», опять же по одной из версий, пришло от французов, которые так называли детский комбинезон, похожий на эскимосский костюм. Поэтому мороженое, «одетое» в плотно прилегающий шоколадный «комбинезон», по аналогии, и получило название эскимо.

Первое эскимо было без деревянной палочки – своего сегодняшнего неизменного атрибута, и обзавелось им лишь в 1934 году. Хотя, что первично – эскимо или палочка, сказать сложно. Некоторые придерживаются версии, что первична палочка в мороженом. А основываются они на том, что некий Фрэнк Эпперсон, который как-то оставил на морозе стакан с лимонадом, где была палочка для перемешивания, через некоторое время обнаружил ледяной фруктовый цилиндр с вмерзшей палочкой, который было кушать весьма удобно. Так, в 1905 году он стал готовить замороженные лимонады на палочке, а потом эту идею подхватили уже производители эскимо.

Уже к середине 1930-х годов эскимо приобрело поклонников во многих странах и не теряет своей огромной популярности и сегодня.

Наибольшее количество поклонников у эскимо в России. Оно появилось в Советском Союзе ещё в 1937 году, как считается, по личной инициативе наркома продовольствия СССР Анастаса Микояна, который считал, что советский гражданин должен съедать за год не менее 5 кг (!) мороженого. Так, выпускавшееся изначально как лакомство для любителей, оно поменяло статус и было отнесено к «высококалорийным и витаминизированным освежающим продуктам, обладающим к тому же лечебно-диетическими свойствами». Также Микоян настаивал, что мороженое должно стать массовым продуктом питания и выпускаться по доступным ценам.

Производство конкретно эскимо было поставлено на промышленные рельсы сначала только в Москве – в 1937 году на Московском хладокомбинате номер 8 была введена в строй первая крупнейшая по тем временам фабрика мороженого мощностью 25 тонн в сутки (до этого мороженое производилось кустарным методом). Тогда в столице прошла широкая рекламная компания о новом сорте мороженого – эскимо. Очень быстро эти глазированные цилиндрики мороженого на палочке стали любимым лакомством и детей, и взрослых.

Вскоре хладокомбинаты и цехи по производству эскимо появились и в других советских городах. Сначала оно изготавливалось на ручной дозировочной машине, и лишь после Великой Отечественной войны, в 1947 году, появился первый промышленный «эскимо-генератор» карусельного типа (на Мосхладокомбинате номер 8), что позволило значительно увеличить объём выпускаемого эскимо.

Эскимо изготавливали из высокосортных сливок – и именно в этом феномен советского мороженого. Любое отклонение от вкуса, цвета или запаха считалось браком. К тому же, срок реализации мороженого ограничивался одной неделей, в отличии современных нескольких месяцев. Советское мороженое любили не только на Родине, ежегодно на экспорт отправлялось более 2 тысяч тонн продукта.

Позднее менялся состав и вид эскимо, на смену глазированным цилиндрам пришли овалы, параллелепипеды и другие фигуры, само мороженое стали изготавливать не только из сливок, но и из молока, или его производных. Менялся и состав глазури – на смену натуральному шоколаду пришли глазури с растительными жирами и красителями. Расширился и список производителей эскимо. Поэтому сегодня каждый может выбрать любимое эскимо из широкого списка представленных на рынке продуктов питания.